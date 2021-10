Paris Parc Suzanne Lenglen île de France, Paris Ateliers ludiques à la Ferme Urbaine Suzanne Lenglen Parc Suzanne Lenglen Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ateliers ludiques à la Ferme Urbaine Suzanne Lenglen Parc Suzanne Lenglen, 10 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 13h30 à 17h

Le samedi 20 novembre 2021

de 13h30 à 17h

gratuit

Bien-être animal Deux ateliers pratiques pour découvrir de manière ludique quels sont les besoins des animaux de la ferme. Que manges-tu ma poule? : Semi des graines pour l’alimentation des poules, mercredi 10 novembre. D’où vient cette laine? : Importance de la tonte pour les brebis et étapes de la filière laine, samedi 20 novembre. De 13h30 à 16h30. Sans inscription et en continu. Animations -> Atelier / Cours Parc Suzanne Lenglen 2 rue Louis Armand Paris 75015

8 : Balard 12 : Mairie d’Issy (901m) 12 : Corentin Celton (915m) T3 Balard T2 Henri Farman

Contact : La Ferme de Paris https://www.paris.fr/equipements/parc-omnisport-suzanne-lenglen-2544 https://www.facebook.com/La-Ferme-de-Paris-189305851101246/ Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Urbain;Insolite;Paris nature;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-10T13:30:00+01:00_2021-11-10T17:00:00+01:00;2021-11-20T13:30:00+01:00_2021-11-20T17:00:00+01:00

Photothèque publique DEVE

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc Suzanne Lenglen Adresse 2 rue Louis Armand Ville Paris lieuville Parc Suzanne Lenglen Paris