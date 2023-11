Ateliers ludiques à la Ferme Urbaine Suzanne Lenglen (15e) Ferme urbaine dans le Parc Omnisport Suzanne Lenglen Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 14h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

La ferme urbaine pédagogique : outil de choix pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine.

Nous vous invitons à venir rencontrer des médiateurs de la Ferme de Paris pour découvrir les besoins des animaux de la ferme afin de veiller à leur bien-être animal.

Atelier « Que manges-tu ma poule? – La saison des semis des céréales »

Mercredi 15 novembre de 14h à 17h nous vous proposons de venir découvrir l’alimentation des poules et la période à laquelle on doit la semer à travers un semis de céréales en godet. Vous pourrez l’apporter chez vous afin d’en prendre soin et observer quel est le développement de la graine (en libre et en continu).

Ferme urbaine dans le Parc Omnisport Suzanne Lenglen 2 rue Louis Armand 75015 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/la-ferme-de-paris-6597 https://www.facebook.com/La-Ferme-de-Paris https://www.facebook.com/La-Ferme-de-Paris https://www.paris.fr/equipements/parc-omnisport-suzanne-lenglen-2544