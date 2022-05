Ateliers lors de la manifestation Art en livres Palais ducal – Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Ateliers lors de la manifestation Art en livres Palais ducal – Nevers, 2 juillet 2022, Nevers. Ateliers lors de la manifestation Art en livres

du samedi 2 juillet au dimanche 3 juillet à Palais ducal – Nevers

Ces ateliers sont en libre accès (sans inscription et de la durée que vous souhaitez – selon l’affluence). La calligraphe-graveuse-designer carton Marie Thivrier proposera en continu de s’essayer à la calligraphie romaine. La relieuse d’art Marie-Claire Brauner va faire participer le public à la réalisation de la reliure d’un livre intitulé « Couleurs de Loire », contenant cinquante peintures et dessins de la Loire d’enfants de l’école Guynemer de Nevers, partenaire de l’événement. Ce livre terminé sera présenté le 3 juillet à 16h, salle Henriette de Clèves (cet atelier sera donc fini à 16h).

En continu pendant le salon Art en livres, profitez d’ateliers calligraphie (par Marie Thivrier) et reliure (par Marie-Claire Brauner). Palais ducal – Nevers Esplanade du Palais ducal Nevers Nièvre

