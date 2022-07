Ateliers Loop Machine Beatbox Vitry-le-François Vitry-le-François Catégories d’évènement: Marne

2022-07-11 – 2022-07-15

Vous êtes friand de nouvelles technologies musicales ? Venez découvrir des machines qui permettent de modifier la voix, d'en faire une guitare, une basse ou encore un instrument électro. Avec Ya-Ourt vous apprendrez aussi à utiliser un looper et créer tout un orchestre en live. Un atelier créatif ouvert à tous, musicien ou non, pour simplement partager ensemble le plaisir de l'exploration sonore. Groupes de 10 personnes maximum. Sur réservation.

