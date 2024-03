ATELIERS LIVRE-OBJET/OBJET-LIVRE Place de l’Hôtel de Ville Cazères, mercredi 6 mars 2024.

Découper, lire, commenter, décomposer, composer, coller, puis recomposer ensemble pour une expérience collective d’écriture, de fabrication d’un livre nouveau et commun.

A partir de ce tas hétéroclite de textes et d’images destinés à être jetés, nous récolterons quelques bribes, expressions, phrases, mots, images, qui viendront à notre rencontre pour réinventer des dialogues, des histoires pour les petits et pour les grands.

Nous allons re-créer à partir de livres mis au rebut et nous réinventer nous-même en réinventant des histoires.

Avec Théo Revelen-Bernard, l’artiste en résidence à Récobrada et Sarah Di Mare, stagiaire, étudiante en Master Création Artistique, Recherche et pratique du Monde de l’Art (CARMA) à l’université Jean-Jaurès invités par PAHLM, Pratiques Artistiques Hors Les Murs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:30:00

fin : 2024-03-06

Place de l’Hôtel de Ville MEDIATHEQUE

Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie bibliocazeres@mairie-cazeres.fr

