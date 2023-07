Ateliers linguistiques à la bibliothèque Germaine Tillion – Semaine des cultures étrangères Bibliothèque Germaine Tillion Paris, 26 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 05 octobre 2023

de 18h00 à 19h00

Le vendredi 06 octobre 2023

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 28 septembre 2023

de 18h00 à 19h00

Le vendredi 29 septembre 2023

de 19h00 à 20h00

Le mardi 26 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

Le vendredi 06 octobre 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

bibliotheque.germaine tillion@paris.fr

à partir du mardi 5 septembre

Un passeport pour les langues : à l’occasion de la Semaine des cultures étrangères, la bibliothèque Germaine Tillion, en partenariat avec le FICEP (Forum des Instituts Culturels Étrangers de Paris) vous propose de découvrir quelques ateliers linguistiques.

En partenariat avec les bibliothèques Pôles de langues du réseau parisien et le Forum des Instituts Culturels Étrangers à Paris (FICEP), la bibliothèque Germaine Tillion vous invite à décrocher votre « Passeport pour les langues ».

Découvrez les bases des langues et cultures du monde entier le temps d’un atelier à la bibliothèque Germaine Tillion, et devenez polyglottes !

Venez vous initier au japonais, à l’allemand, au néerlandais, au polonais, au catalan ou bien au judéo-espagnol.

À la découverte de la Pologne et de sa langue, mardi 26 septembre, 19h-21h

Atelier découverte avec Joanna Zulauf. Avec l’aimable concours de l’Institut polonais de Paris

Sur inscription à bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr à partir du 5 septembre.

Le polonais, contrairement à ce que

l’on pourrait penser, appartient au même groupe que le français, c’est-à-dire

les langues indo-européennes. Parlé par plus de 40 millions de personnes, le

polonais suscite un intérêt grandissant grâce au succès économique de la

Pologne et au bouleversement violent des relations en Europe provoqué par la

guerre en Ukraine.

Le

judéo-espagnol et ses variantes,

jeudi 28 septembre,

18h-19h



Atelier découverte avec Bella Clougher. Avec l’aimable concours de l’Institut Cervantès de Paris.

Sur inscription à bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr à partir du 5 septembre.

Le judéo-espagnol est, comme son nom l’indique,

la langue que les juifs expulsés d’Espagne en 1492 ont conservée et développée.

Sa base est la langue du XVème siècle (l’espagnol castillan) qu’ils ont

emportée dans leur exil, à travers les pays qui les ont accueillis, elle y a

évolué en subissant de multiples influences.



Parler néerlandais ! Petite introduction à la langue et culture néerlandaise,

vendredi 29 septembre, 19h-20h

Atelier découverte avec Ed Hansen, du Nouveau Centre Néerlandais

Sur inscription à bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr à partir du 5 septembre.

Les cours de

néerlandais s’adressent non seulement aux personnes qui ont des liens familiaux

avec des néerlandophones de France, des Pays-Bas ou de Belgique ainsi qu’aux

salariés travaillant avec des néerlandophones ou étudiants souhaitant effectuer

des études ou un stage dans le pays, mais aussi aux voyageurs attirés par les

plats pays, leur culture, leur art et façon de vivre, et bien sûr à tous ceux

et celles qui souhaitent apprendre, par amour des langues, la langue étrangère

parlée la plus proche de Paris, cette langue germanique à mi-chemin entre

l’allemand et l’anglais.

Initiation à la langue allemande, jeudi 5 octobre, 18h-19h

Atelier découverte avec l’aimable concours de l’Institut Goethe.

Sur inscription à bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr à partir du 5 septembre.

Difficile, l’allemand ? Venez tester un cours de découverte, en vous amusant, et faites le constat : c’est plus facile que vous ne le pensez ! Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Le japonais, c’est pas compliqué !

vendredi 6 octobre, 19h-20h

Atelier découverte avec la section de langue japonaise de la Maison de la culture du Japon à Paris.

À partir de 15 ans, sur inscription à bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr à partir du 5 septembre.

Utilisons des expressions simples pour réagir en japonais à un quiz de découverte ludique du Japon et de sa langue.



Initiation à la langue catalane, vendredi 6

octobre, 19h-20h30



Atelier découverte avec l’aimable concours de l’Institut Ramon Llull de Paris.

Sur inscription à bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr à partir du 5 septembre.

Le catalan est une langue néo-latine

placée au milieu de l’espace roman, entre les langues gallo-romanes et

ibéro-romanes, avec des similitudes avec ses langues voisines : l’occitan, le

castillan, ou plus éloignées. Elle est donc accessible avec plus ou moins

d’effort aux locuteurs d’une autre langue romane. Découvrez ses particularités

phonétiques, orthographiques, et votre capacité de compréhension à travers une

initiation pratique.

Retrouvez tous les ateliers linguistiques des bibliothèques « Pôles Langues » de la ville de Paris

Découvrez le site du FICEP

Retrouvez toutes les activités des Pôles Langues des bibliothèques de la ville de Paris



Bibliothèque Germaine Tillion 6, rue du Commandant Schloesing 75116 Paris

Contact :

C