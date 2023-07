Ateliers linguistiques à la bibliothèque Buffon – Semaine des cultures étrangères Bibliothèque Buffon Paris, 26 septembre 2023, Paris.

Le jeudi 05 octobre 2023

de 18h00 à 18h55

Le vendredi 29 septembre 2023

de 18h00 à 18h55

Le mercredi 27 septembre 2023

de 18h00 à 18h55

Le mardi 26 septembre 2023

de 18h00 à 18h55

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Inscriptions en ligne pour le public à partir du 20 août sur Billetweb, ou à la bibliothèque Buffon 01 55 43 25 25 sur les horaires d’ouverture

Un passeport pour les langues : à l’occasion de la Semaine des cultures étrangères, la bibliothèque Buffon, en partenariat avec le FICEP (Forum des Instituts Culturels Étrangers de Paris) vous propose de découvrir quelques ateliers linguistiques.

A l’occasion de la Semaine des cultures étrangères, les bibliothèques Pôles de langues de la ville de Paris vous proposent, en partenariat avec le FICEP (Forum des Instituts Culturels Étrangers de Paris), de découvrir des langues du monde entier.

Découvrez les bases des langues et cultures du monde entier le temps d’un atelier à la bibliothèque Buffon, et devenez polyglottes !

A la bibliothèque Buffon, nous vous proposons :

L’espagne, un état multilingue

Le MERCREDI 27 SEPTEMBRE, de 17h15 à 18h15, présentation des langues et cultures basque et galicienne à l’Auditorium de la bibliothèque (5e étage) avec l’Instituto Cervantes, 100 places.

Inscriptions en ligne à cette adresse : https://www.billetweb.fr/atelier-lespagne-un-etat-multilingue-langues-et-cultures-basque-et-galicienne

Le MERCREDI 27 SEPTEMBRE, de 18h15 à 18h55, initiation à l’espagnol, à l’Auditorium de la bibliothèque (5e étage) avec l’Instituto Cervantes, 25 places.

Inscriptions en ligne à cette adresse : https://www.billetweb.fr/atelier-lespagne-un-etat-multilingue-cours-espagnol

Il est possible d’assister aux 2 ateliers (dans la limite des places disponibles).

– À la découverte de la culture et langue basques, avec Teresa Larruzea

Au XIIe siècle,

le Codex Calixtinus décrit les Basques comme les barbares qui mangent de leurs mains et parlent la langue sauvage, première

référence historique à leur égard. Les intellectuels européens, et en

particulier les linguistes, auraient montré leur intérêt pour ce peuple

et sa langue au XIXe siècle,

établissant une image mythique de leur singularité historique. Les barbares, les ibères,

les seuls locuteurs actuels de la langue paléolithique originelle du

continent européen, la mystérieuse famille dont la langue est la

religion… Mais qui sont les Basques ?

– À la découverte de la culture et langue galiciennes, avec Ariana Peiteado

Si

vous cherchez à vous

lancer dans un voyage linguistique et culturel unique, vous êtes au bon

endroit. Le galicien est une langue parlée en Galice, au nord de

l’Espagne. C’est une langue avec sa propre grammaire, un vocabulaire

riche et une tradition littéraire millénaire. Mais

la Galice a bien plus

à offrir, c’est la fusion entre l’histoire, avec ses dolmens, ses

castros et, bien sûr, la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle,

ainsi que des paysages de rêve comme la Ribeira Sacra ou les îles Cíes. Ne manquez pas notre présentation

! Nous vous attendons.

– Cours d’espagnol, avec un professeur de l’Instituto Cervantes de Paris

Apprendre une langue peut être passionnant.

Apprenez une langue qui vous rapprochera de la culture de 21 pays et de

500 millions de personnes du monde entier, voire plus ! Rejoignez notre

cours d’espagnol ! Vous apprendrez et pratiquerez dès la première

minute tout en découvrant un peu plus notre culture.

A la découverte du Taiwanais

Le VENDREDI 29 SEPTEMBRE, de 18h à 18h55, atelier « Le kaléidoscope du Taïwanais : ses origines et son actualité »,

à l’Auditorium de la bibliothèque (5e étage), avec le Centre Culturel de Taiwan, – 85 places.

Inscriptions en ligne à cette adresse : https://www.billetweb.fr/atelier-taiwanais

Le kaléidoscope du Taïwanais : ses origines et son actualité, avec Saki Yao



Le Taïwanais est une

langue parlée couramment par la majorité des Taïwanais, autrement dit,

une langue véhiculaire servant largement de moyen de communication entre

les taïwanais bien qu’elle ne soit pas la langue officielle à Taïwan.

En discutant des poèmes, des chansons et des œuvres d’art visuelles, nous

esquisserons l’évolution et la richesse de cette langue.

A la découverte de l’Allemand

MERCREDI 4 OCTOBRE de 16h à 17h, atelier découverte de l’allemand, à l’Auditorium de la bibliothèque (5e étage), avec le Goethe Institut., 25 places.

Inscriptions en ligne à cette adresse :



https://www.billetweb.fr/atelier-allemand

Atelier découverte de l’Allemand, avec le Goethe Institut

Difficile, l’allemand ? Venez tester un cours de

découverte, en vous amusant, et faites le constat : c’est plus facile que vous

ne le pensez ! Nous nous réjouissons de vous accueillir !

A la découverte de la Pologne et de sa langue

Le JEUDI 5 OCTOBRE, de 18h à 18h55, atelier « A la découverte de la Pologne et de sa langue »,

à l’Auditorium de la bibliothèque (5e étage) avec l’Institut Polonais de Paris., 85 places.

Inscriptions en ligne à cette adresse : https://www.billetweb.fr/atelier-polonais

À la découverte de la Pologne

et de sa langue, avec Joanna Zulauf

Le polonais, contrairement à ce que

l’on pourrait penser, appartient au même groupe que le français, c’est-à-dire

les langues indo-européennes. Parlé par plus de 40 millions de personnes, le

polonais suscite un intérêt grandissant grâce au succès économique de la

Pologne et au bouleversement violent des relations en Europe provoqué par la

guerre en Ukraine.

Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon 75005 Paris. Auditorium 5e étage

Retrouvez tous les ateliers linguistiques des bibliothèques « Pôles Langues » de la ville de Paris à cette adresse : https://www.paris.fr/evenements/ateliers-linguistiques-semaine-des-cultures-etrangeres-38508

Découvrez le site du FICEP : https://www.ficep.info/

Retrouvez toutes les activités des Pôles Langues des bibliothèques de la ville de Paris : https://www.paris.fr/evenements/activites-des-poles-langues-des-bibliotheques-de-la-ville-de-paris-38942

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-buffon-1682 +33155432525

Buffon Affiche « Passeport pour les langues » en partenariat avec le FICEP