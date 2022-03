Ateliers Les Petits Pots dans les Grands – Journées européennes des Métiers d’Art Étoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône Catégories d’évènement: Drôme

Ateliers Les Petits Pots dans les Grands – Journées européennes des Métiers d'Art Étoile-sur-Rhône, 2 avril 2022, Étoile-sur-Rhône.

Axelle Chabrier – Céramiste



Pièces tournées ou à la plaque, en argile rouge ou blanche. Décors naïfs et joyeux réalisés au crayon oxyde noir. Visite et démonstrations à l’atelier et vente à la boutique. Manipulation de la terre en libre accès. +33 6 72 89 78 73 https://lespetitspots.wixsite.com/poterie Étoile-sur-Rhône

