Ouverture Atelier des Corps célestes Ateliers Les Corps célestes, 27 mars 2023, Narbonne.

Ouverture Atelier des Corps célestes 27 mars – 2 avril Ateliers Les Corps célestes

Ouverture de mon atelier de bijoux et tableaux en céramique Les Corps célestes. Présentation de mon travail. handicap moteur;handicap psychique;handicap auditif;handicap intellectuel;handicap visuel mi;pi;hi;ii;vi

Ateliers Les Corps célestes 8, rue Jean-Vigo 11100 Narbonne Baliste Narbonne 11100 Aude Occitanie [{« link »: « http://www.lescorpscelestes.com »}]

L’atelier des Corps célestes sera ouvert à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023.

Les Corps célestes, ce sont des bijoux uniques en céramique (faïence brune, porcelaine blanche, raku) : bagues, boucles, pendentifs et colliers, bracelets, bijoux en scène (tableaux). Je réalise des créations sur mesure et sur commande.

Ma spécialité, les BIJOUX EN SCÈNE : Partie pour le tout, les « Bijoux en scène » sont des tableaux qu’on accroche au mur, idéalement au-dessus d’une coiffeuse, un coin d’alcôve qui fait écran à l’agitation du monde. Devenus écrins, ces petits paysages d’argile accueillent une bague ou des boucles d’oreilles – ou les deux –, qui s’en détachent comme en haut-relief. Le matin, on peut y prendre ses bijoux, laissant un vide dans le tableau, qui sera comblé le soir venu. La nuit, les bijoux seront rangés à l’abri dans leur châsse bien gardée…

Vous pourrez voir un échantillon de mon travail sur mon site Internet : www.lescorpscelestes.com

Selon le jour, du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023, vous assisterez à différents stades de fabrication : étalage de la terre, façonnage, ciselure, gravure, séchage, polissage, décoration (application d’engobes, de glaçures, d’oxydes…), cuisson, défournement, assemblage, sertissage… et, comme dans une danse, on recommence !

Ma démarche, mon parcours :

Après douze ans dans l’édition, passionnée de céramique et de bijoux, j’ai choisi de retourner à mes premières amours : la terre. J’ai créé ma marque et mon entreprise à la date symbolique du 1er avril 2017, clin d’œil au poisson facétieux et jour anniversaire de la naissance de ma fille.

Je travaille mes bijoux comme des miniatures, car pour moi le bijou est une œuvre d’art portée à même la peau. Inspirée par le monde végétal, minéral et corallien, je me laisse guider par les éléments que je façonne, entre chimie et alchimie : la terre, faïence brune ou porcelaine blanche, et surtout l’émail, mon matériau fétiche, vivant et imprévisible, qui se révèle au contact du feu. Les glaçures et oxydes naturels, une fois cuits à plus de 1 000 °C, selon la technique choisie, qui donnent leur rendu final aux bijoux.

Pour habiller les femmes comme les déesses qu’elles sont, je travaille mes pièces uniques et fragiles comme des haïkus qui célèbrent le lien qui de tout temps a uni les femmes et la nature. Un moment fugace et plein, une perfection, un état de grâce fulgurant. Ce que je cherche à capturer dans mes bijoux : l’éternité dans l’éphémère.

Quand je les fabrique et quand je les porte, mes bijoux me connectent à un univers fondamental et primitif. La terre, l’eau, le feu, l’air y sont présents, et la terre sollicite tous les sens : elle se touche, se voit, s’entend se goûte et se sent !

Parallèlement, je fais partie d’un collectif d’artistes et d’artisans d’art basé dans l’Aude, Les AudARTieux. Il regroupe plasticiens, sculpteurs, céramistes. Dans ce cadre j’ai un travail plus artistique. Je réalise des tableaux : entre figuration et abstraction, je façonne des formes et volumes à partir de faïence, que j’engobe, émaille, et décore à l’or avant plusieurs cuissons. Parfois, je rehausse certaines pièces en utilisant crayons, pastels, gouache ou feutres… Pour d’autres pièces j’intègre des éléments trouvés (bois, métal), si le travail en cours le réclame.

Je joue ensuite avec la profondeur, composant des reliefs, des éminences, des pointes, des creux, des failles, des dépressions… – la géographie de la vie.

En une correspondance intime, mes tableaux traduisent mes questionnements, mes enthousiasmes et mes doutes, ou tout simplement transcrivent une émotion. Et, comme souvent, ils m’échappent. Par-dessus tout je cherche à rendre mon émerveillement, ma joie ; je veux célébrer le lien qui nous unit les un.e.s aux autres.

Mon travail se nourrit du monde minéral, végétal et corallien, de l’univers vivant que nous habitons, il est simple et évident comme la vie.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:30:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

BGN