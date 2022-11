Ateliers les Contes du Vivant Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ateliers les Contes du Vivant Maison Paris Nature, 21 décembre 2022, Paris. Le mercredi 21 décembre 2022

de 10h00 à 11h30

. gratuit

Écoute collective de l’histoire sonore sur les habitants d’un arbre mort, « l’Immeuble chandelle », et rencontre des personnages de l’histoire en photo et « en vrai ». À destination des 4-7 ans, enfants accompagnés d’un adulte (inscription obligatoire). Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://formulaires.paris.fr/formulaires/1871?deco=brand

2022 12 21 contes du vivant ©Laure-Lise Feyeux 2022 12 21 contes du vivant ©Laure-Lise Feyeux

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Maison Paris Nature Adresse Pavillon 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide Ville Paris lieuville Maison Paris Nature Paris Departement Paris

Maison Paris Nature Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ateliers les Contes du Vivant Maison Paris Nature 2022-12-21 was last modified: by Ateliers les Contes du Vivant Maison Paris Nature Maison Paris Nature 21 décembre 2022 Maison Paris Nature Paris Paris

Paris Paris