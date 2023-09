Ateliers « Les artistes brouillent les cartes » Bibliothèque Germaine Tillion Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers « Les artistes brouillent les cartes » Bibliothèque Germaine Tillion Paris, 15 novembre 2023, Paris. Le mercredi 29 novembre 2023

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 22 novembre 2023

de 15h00 à 16h30

Le mercredi 15 novembre 2023

de 15h00 à 16h30

.Public enfants adolescents. gratuit

En écho à l’exposition du même nom proposée par le Fonds d’art contemporain – Paris Collections. Chaque atelier est précédé d’une visite de l’exposition, à hauteur d’enfant.

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris Contact : +33171189737 bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr https://www.facebook.com/people/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/100064535118954/ https://www.facebook.com/people/Biblioth%C3%A8que-Germaine-Tillion/100064535118954/

