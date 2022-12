ATELIERS LEGO : NOËL MAGIQUE 2022 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

ATELIERS LEGO : NOËL MAGIQUE 2022 La Baule-Escoublac, 19 décembre 2022

Loire-Atlantique Créa’bolide, à partir de 8 ans (10h – 12h)

Création libre et défi d’architecte, à partir de 6 ans (14h – 16h30) Inscription obligatoire à la bibliothèque 02.40.24.18.81 (à partir du 1er décembre 2022) bibliotheque@mairie-labaule.fr +33 2 40 24 18 81 https://www.labaule.fr/ La Baule-Escoublac

