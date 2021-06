Roubaix divers lieux à Roubaix Nord, Roubaix Ateliers Lecture divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Cette activité est proposée par l’association Art3D. Une lecture sur le thème de la nature, pour petits et grands, qui se terminera par un concours de dessins & un petit goûter ! * **13 juillet de 14h30 à 17h** Centre social Fresnoy-Mackellerie 77 rue de Rome, roubaix * **19 juillet de 14h30 à 17h** Espace vert 3 arbres Jardin 54 rue Descartes * **26 juillet de 14h30 à 17h** Jardins du Hêtre 42 avenue d’Alsace, Roubaix * **19 août de 14h30 à 17h** Espace vert rue de l’ouest Accès libre. _Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur._

