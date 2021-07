Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson Deux-Sèvres, Pougne-Hérisson ATELIERS Le Nombril du Monde 2021 – Labo des Contes 6-12 ans, Végétal Légendaire Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Pougne-Hérisson

ATELIERS Le Nombril du Monde 2021 – Labo des Contes 6-12 ans, Végétal Légendaire Pougne-Hérisson, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Pougne-Hérisson. ATELIERS Le Nombril du Monde 2021 – Labo des Contes 6-12 ans, Végétal Légendaire 2021-07-23 16:33:00 – 2021-07-23 Lieu-dit Hérisson Le Nombril du Monde

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres Derrière chaque plante se cache un univers. Arpentez le Jardin des Histoires, touchez, sentez, et imaginez : quel pourrait être le pouvoir magique de la plante qui se trouve dans vos mains ?… Construisez votre légende collectivement avec les dés à histoires, pour donner vie aux végétaux qui vous entourent ! Durée : 1h33.

Lieu Pougne-Hérisson
Adresse Lieu-dit Hérisson Le Nombril du Monde

