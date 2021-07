Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson Deux-Sèvres, Pougne-Hérisson ATELIERS Le Nombril du Monde 2021 – Labo des Contes 6-12 ans, Créatures à la loupe Pougne-Hérisson Pougne-Hérisson Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

ATELIERS Le Nombril du Monde 2021 – Labo des Contes 6-12 ans, Créatures à la loupe 2021-07-06 16:33:00 – 2021-07-06 18:03:00 LE NOMBRIL DU MONDE 7 Rue des Merveilles
Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres Tous les mercredis et vendredis des vacances scolaires, apprivoisez le conte avec des ateliers pour toute la famille ! Qui n’a jamais rêvé de devenir détective ? Armés d’une mallette bien spéciale, décelez la présence des êtres légendaires qui peuplent le Jardin des Histoires. Suivez les indices à la trace, c’est à vous de jouer dans cette enquête archéo-imaginaire ! Une formule enfant-adulte pour les 6-12 ans, à partager à plusieurs pour que leurs souvenirs soient aussi les vôtres ! Durée : 1h33

Atelier enfant-adulte, réservation obligatoire pour chaque participant. Requinquez-vous dans l’après-midi. Faites halte à la buvette du Cordon pour un goûter succulent ! (Non inclus dans la formule) . Tél : 05 49 64 19 19

Réservations : Réservez vos places en ligne

Mail : lenombril@nombril.com

