ATELIERS Le Nombril du Monde 2021 – Labo des Contes 3-6 ans, Les Valises à Histoires Pougne-Hérisson, 13 août 2021-13 août 2021, Pougne-Hérisson.

ATELIERS Le Nombril du Monde 2021 – Labo des Contes 3-6 ans, Les Valises à Histoires 2021-08-13 11:03:00 – 2021-08-13 12:33:00 Le Nombril du Monde 7 rue des Merveilles

Pougne-Hérisson Deux-Sèvres

Découvrez les Valises à Histoires, véritables cabinets de curiosités renfermant les secrets de nos contes favoris… Plongez ensemble dans l’imaginaire et construisez collectivement une histoire, une ritournelle, que petits et grands ne se lasseront plus de chanter, raconter et ré-inventer !

Une formule enfant-adulte pour les 3-6 ans, à partager à plusieurs pour que leurs souvenirs soient aussi les vôtres !

Durée : 1h33.

Atelier enfant-adulte, réservation obligatoire pour chaque participant.

Tarif Adulte 8€ / Tarif Enfant 6€

Après le Labo, pique-niquez sur place et profitez du Jardin des Histoires l’après-midi. Sieste sonore et histoires à la langue bien pendue vous attendent au détour des arbres et des chirons.

Tél : 05 49 64 19 19

Réservations : Réservez vos places en ligne

