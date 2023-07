Visite des ateliers Le Minor – la plus ancienne bonneterie bretonne Ateliers Le Minor Guidel, 16 septembre 2023, Guidel.

En avril dernier, Le Minor a reçu le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

Le patrimoine vivant est justement le thème des journées européennes du patrimoine de 2023.

Depuis 2019, pour mettre en avant notre patrimoine « en mouvement », nous ouvrons nos portes tous les ans, afin de montrer, d’expliquer, de faire connaître… notre savoir-faire devenu rare et précieux.

Le thème de cette année donne à nos visites d’atelier une saveur toute particulière.

Les ateliers Le Minor fabriquent des marinières et des pulls marins en Bretagne depuis 1922. Cette longévité en fait la plus ancienne bonneterie bretonne encore en activité. Les vêtements y sont entièrement fabriqués : l'atelier intègre les étapes de tricotage (fabrication du tissu), de coupe et de confection.

Les ateliers Le Minor se visitent librement lors des Journées Européennes du Patrimoine, ou sur rendez-vous le reste de l'année.

