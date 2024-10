ATELIERS : L’AMÉNAGEMENT DES ANCIENS TERRAINS DE TENNIS Parking de l’esplanade, Albertville Savoie

Albertville

Parking de l'esplanade, Albertville

ATELIERS : L’AMÉNAGEMENT DES ANCIENS TERRAINS DE TENNIS Parking de l’esplanade, Albertville, dimanche 20 octobre 2024.

ATELIERS : L’AMÉNAGEMENT DES ANCIENS TERRAINS DE TENNIS Dimanche 20 octobre, 14h00 Parking de l’esplanade, Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-20T14:00:00 – 2024-10-20T16:30:00

Fin : 2024-10-20T14:00:00 – 2024-10-20T16:30:00

ATELIERS : L’AMÉNAGEMENT DES ANCIENS TERRAINS DE TENNIS

Depuis leur création en 2016, les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de sensibiliser tous les publics à l’architecture et à ses métiers. Une belle opportunité de découvrir des bâtiments ou d’imaginer les architectures et les aménagements de demain !

Quel devenir pour cet espace ? Après la présentation du projet et une découverte historique et sensible du site, imaginez et proposez votre aménagement de cet espace !

Vos contributions pourront enrichir les réflexions autour de ce projet.

Evènement co-organisé par le Service Ville d’Art et d’Histoire d’Albertville et le CAUE de la Savoie.

Durée : 2h30

Rdv au parking de l’esplanade, 9 avenue des Chasseurs alpins

Si mauvais temps, repli à l’Espace Administratif et Social, 7 rue Pasteur

Parking de l’esplanade, 9 avenue des Chasseurs alpins, 73200 Albertville Albertville 73200 Conflans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{“type”: “phone”, “value”: “04 79 37 86 85”}, {“type”: “email”, “value”: “reservations.patrimoine@albertville.fr”}]

ATELIERS : L’AMÉNAGEMENT DES ANCIENS TERRAINS DE TENNIS

©Dauphiné Libéré /Alain de Bortoli.

dimanche 20 octobre 2024 ATELIERS : L’AMÉNAGEMENT DES ANCIENS TERRAINS DE TENNIS Parking de l’esplanade, Albertville Dimanche 20 octobre, 14h00 Parking de l'esplanade, Albertville, 9 avenue des Chasseurs alpins, 73200 Albertville Journées nationales de l'architecture