Ateliers Labo Créatif SAINT-LAURENT-DE-NESTE 27 Avenue des Pics Saint-Laurent-de-Neste

2022-02-21 14:30:00 – 2022-02-25 15:45:00

2022-02-21 14:30:00 – 2022-02-25 15:45:00 SAINT-LAURENT-DE-NESTE 27 Avenue des Pics

Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées Atelier d’expression manuelle pour venir explorer sa créativité (argile, peinture, assemblage).

Pour enfants et adolescents

Groupe de 5 max

50€ / semaine

Matériel fourni. labocreatif65@gmail.com +33 6 28 32 48 66 SAINT-LAURENT-DE-NESTE 27 Avenue des Pics Saint-Laurent-de-Neste

