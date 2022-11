Ateliers : La permaculture dans le jardin au fil des saisons Saponay, 17 novembre 2022, Saponay.

Ateliers : La permaculture dans le jardin au fil des saisons

Le jardin du cerisier Saponay 02130

2022-11-17 – 2022-11-17

Saponay

02130

Saponay

Apprenez à agencer votre jardin pour produire plus sur une petite surface, économiser l’eau, produire des fruits et légumes sains, respecter la nature, la vie du sol, les plantes, les animaux et les humains, obtenir un sol plus fertile, cultiver en hauteur. Réservation obligatoire au préalable et 8 personnes maximum par atelier.

+33 6 12 91 33 74

dernière mise à jour : 2022-11-08