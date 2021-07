Savigny-le-Temple L'Empreinte Savigny-le-Temple, Seine-et-Marne Ateliers La Maraude L’Empreinte Savigny-le-Temple

Objectif : – Enregistrement d’un disque CD pour et avec les enfants – Concert jeune public à l’Empreinte (été 2021) _Site web: [https://www.collectiftoetma.com/la-maraude](https://www.collectiftoetma.com/la-maraude)_ _YouTube: [https://www.youtube.com/channel/UC57uRDt9DQa-F3UuxnMYSqA](https://www.youtube.com/channel/UC57uRDt9DQa-F3UuxnMYSqA)_ Seulement 15 participants par atelier. **CONTACT INSCRIPTION** **Alexis GODEFROY** **[a.godefroy@grandparissud.fr](mailto:a.godefroy@grandparissud.fr)** **06 20 76 70 48** **01 64 41 70 25** 2 ateliers par jour L’Empreinte 301 avenue de l’Europe 77176 Savigny-le-Temple Savigny-le-Temple Seine-et-Marne

