Ateliers « La magie des bulles de savon »

Médiathèque de Verrières, le mercredi 23 mars à 14:30

« La magie des bulles de savon » – Les bulles de savon semblent magiques, mais elles n’en ont pas moins une explication scientifique. Lors de cet atelier, les enfants découvrent les principes physiques qui leur permettront de comprendre comment faire d’énormes bulles et mettre au point une « sauce » très efficace. Gratuit, pour les enfants de 3 à 10 ans – En partenariat avec l’Espace Mendès France dans le cadre de la Science Se Livre, sur le thème des arts et des sciences. Deux ateliers au choix : 14h30-15h30 et 16h00-17h00

Gratuit, sur inscription, pour les enfants de 3 à 10 ans

