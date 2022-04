Ateliers La Fresque du Climat La Couleur du Web, 3 avril 2022, Orléans.

Ateliers La Fresque du Climat

du dimanche 3 avril au samedi 4 juin à La Couleur du Web

Deux ateliers par mois de La Fresque du Climat à Orléans ——————————————————– ### Chaque premier jeudi de chaque mois et chaque premier samedi de chaque fois, les fresqueurs du Loiret proposent un atelier citoyen La Fresque du Climat. > Le jeudi l’atelier se déroule de 19h à 22h dans les locaux de La Couleur du Web au 34 rue du Pressoir Neuf à Orléans et l’atelier du samedi se tient de 10h à 13h au Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 6 rue Marcel Proust à Orléans. > Les ateliers 100% citoyens sont gratuits et ouverts à tous de façon à sensibiliser le plus grand nombre à l’urgence climatique. > Inscription sur [https://fresqueduclimat.org/participer-a-un-atelier-grand-public/](https://fresqueduclimat.org/participer-a-un-atelier-grand-public/) Les prochaines dates : – Samedi 2 avril – 10h à 13h – MOBE, 6 rue Marcel Proust, Orléans – Jeudi 7 avril – 19h à 22h – La Couleur du Web, 34 rue du Pressoir Neuf, Orléans – Jeudi 5 mai – 19h à 22h – La Couleur du Web, 34 rue du Pressoir Neuf, Orléans – Samedi 7 mai– 10h à 13h – MOBE, 6 rue Marcel Proust, Orléans – Jeudi 2 juin– 19h à 22h – La Couleur du Web, 34 rue du Pressoir Neuf, Orléans – Samedi 4 juin – 10h à 13h – MOBE, 6 rue Marcel Proust, Orléans La Fresque du Climat, c’est quoi ? La Fresque du Climat, c’est un atelier collaboratif de 3h pour comprendre l’essentiel des enjeux climatiques et pousser à l’action. Devenue un véritable outil de référence, la Fresque c’est plus de 330 000 participants dans 50 pays. En mobilisant l’intelligence collective du groupe, l’atelier permet à tous les publics de s’approprier le sujet du changement climatique. La méthode vise à permettre à chacun et de façon collective de retracer les liens de cause à effets, de façon à comprendre par soi-même les enjeux climatiques, sans être dans une descente verticale du savoir. Pensée pour sensibiliser sans culpabiliser, La Fresque du Climat éveille les consciences et booste le passage à l’action en faveur du climat.

Gratuit sur incription

Chaque premier jeudi de chaque mois et chaque premier samedi de chaque fois, les fresqueurs du Loiret proposent un atelier citoyen La Fresque du Climat.

La Couleur du Web 34 rue du Pressoir Neuf, 45000 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T13:00:00;2022-04-07T19:00:00 2022-04-07T22:00:00;2022-05-05T19:00:00 2022-05-05T22:00:00;2022-05-07T19:00:00 2022-05-07T22:00:00;2022-06-02T19:00:00 2022-06-02T22:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T13:00:00