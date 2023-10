Apéro avec un artiste aux ateliers jouret Ateliers jouret Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Apéro avec un artiste aux ateliers jouret Ateliers jouret Roubaix, 27 octobre 2023, Roubaix. Apéro avec un artiste aux ateliers jouret Vendredi 27 octobre, 18h30 Ateliers jouret sans réservation, 7€ bière ou soft inclus à régler sur place Découvrez les Ateliers Jouret en mode apéro ! Profitez d’un moment chaleureux autour d’une bière ou d’un soft en compagnie d’une ou d’un artiste du collectif afin d’en apprendre plus sur sa pratique artistique !

L’occasion aussi de parcourir les Ateliers Jouret, ces ateliers d’artistes situés en plein coeur de Roubaix, exceptionnellement ouverts pour l’occasion !

Vendredi 27 octobre de 18h30 à 19h30, nous vous proposons de rencontrer Marion Wody dont la pratique artistique tourne autour des arts textile, et du tissage. Ateliers jouret 13 rue de l’hospice Roubaix 59100 Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/apero-avec-un-artiste-aux-ateliers-jouret »}] [{« link »: « https://ateliersjouret.fr/ »}, {« link »: « https://marionwod.wixsite.com/wodyatelier »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T18:30:00+02:00 – 2023-10-27T19:30:00+02:00

