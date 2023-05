Concert Hassan K + YMNR + Cutwup Ateliers Jouret, 3 juin 2023, Roubaix.

Concert Hassan K + YMNR + Cutwup Samedi 3 juin, 19h00 Ateliers Jouret

Loin du folklore régi par les kicks binaires de l’électro-oriental actuel, Keyvane Alinaghi investit l’alias d’Hassan K. pour transgresser une musique perse aux frontières mouvantes.

Bidouilleur, fervent défenseur de la culture libre et open source, artiste DIY tout terrain, le one man band mêle sans limites rituels perses et nouvelles technologies, occident et orient, surf musique et bellydance, swing et cybermetal, musique de film et harsh noise.

Hassan K. travaille ses outils, détourne ou augmente les instruments traditionnels orientaux (setar électrique, capteurs, santoor robotisé) pour ne pas s’éterniser dans le virtuel et entraîner le public dans un live très énergique, à la limite de la transe.

Pour découvrir l’artiste, c’est par ici : https://youtu.be/AbyrVHIm8ok

➜

Participation libre

A régler sur place ou via le lien suivant : https://www.helloasso.com/…/concert-hassan-k-et-guest

Les Ateliers Jouret – 13 rue de l’Hospice 59100 Roubaix

En métro, arrêt Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

En tram, arrêt Eurotéléport

communicationjouret@gmail.com

https://ateliersjouret.fr/ Voir moins

Ateliers Jouret 13, rue de l’Hospice 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 06 76 12 51 23 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011045748780 [{« type »: « email », « value »: « Ateliers.jourert@gmail.com »}] [{« data »: {« author »: « October Tone », « cache_age »: 86400, « description »: « Gardgiri u2013 Hassan K.nnMusic by :: Hassan K.nhttp://hassan-k.comnnVideo by :: Clotilde Auboeuf-Dominguez & Adrien Tisonnhttps://www.instagram.com/acarien_triton nhttps://www.instagram.com/clotilde_bfdmngznnu2666 Clip & Premier Single (sortie le 30 mars 2021)nnGardiri, traduction du perse u06afu0631u062f u0648 u062eu0627u06a9 : du00e9poussiu00e9rer, effacer lu2019u00e9vident, oublier le matu00e9riel … nUn u00e9pique trip bollywoodien qui fait tabula rasa du truisme oriental.nnGardgiri est un single repru00e9sentatif de l’aspect cinu00e9matographique du nouvel album d’Hassan K. (Isteghna). Rythmu00e9 par une guitare u00e9lectrique microtonale et des cuivres de big-bands u00e9picu00e9s, c’est un morceau dense, psychu00e9du00e9lique et grandiloquent qui mu00e9ritait une mise en image u00ab cartoonesque u00bb. nnClotilde Auboeuf-Dominguez et Adrien Tison, les deux jeunes ru00e9alisateurs du clip, ont su se saisir des ru00e9fu00e9rences et des mu00e9thodes de ru00e9flexion du musicien. A partir de ce mot concept u00ab Gardgiri u00bb issu de la chevalerie spirituelle iranienne, ils ont utilisu00e9 leur imaginaire actif (concept cher au mysticisme perse) pour digu00e9rer pop culture, folklore moyen oriental, dessins animu00e9s expu00e9rimentaux et produire cette animation totalement illuminu00e9e. Ils y mettent en scu00e8ne un sorcier mu00e9lomane en pleine exploration de son moi profond, un voyage sans acide dans la nu00e9buleuse des constructions imaginaires.nnGardgiri est le premier single issu de Isteghna, album u00e0 parau00eetre le 30 avril 2021 chez October Tone Records (T/O, Hermetic Delight, Amor Blitz, BBCC…), Cheap Chatanism Records (Joy as Toy, Fuzz Orchestra, Rraouhhh ! ..), Extra Normal Records (Lumpen Nobleman, Manu Louis, u2026).nnhttp://hassan-k.com », « type »: « video », « title »: « Hassan K – Gardgiri », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/AbyrVHIm8ok/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=AbyrVHIm8ok », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCOrOSrg5z6I7MCDmmz4ODeQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/AbyrVHIm8ok »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/…/concert-hassan-k-et-guest »}, {« link »: « mailto:communicationjouret@gmail.com »}, {« link »: « https://ateliersjouret.fr/ »}] https://www.helloasso.com/associations/l-usine-d-artistes-les-ateliers-jouret/evenements/concert-hassan-k-et-guest Sur 1200m², une trentaine d’ateliers, une cafette, un lieu de résidence, des ateliers publics…

L’idée est d’en faire un lieu ouvert, pour des échanges entre artistes de toutes disciplines mais aussi avec le public. Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T19:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:00:00+02:00

2023-06-03T19:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:00:00+02:00

ateliers jouret