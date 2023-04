Arty Hour aux Ateliers Jouret Ateliers jouret Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Arty Hour aux Ateliers Jouret Ateliers jouret, 12 mai 2023, Roubaix. Arty Hour aux Ateliers Jouret 12 mai – 27 octobre Ateliers jouret sans réservation, 7€ bière ou soft inclus à régler sur place Découvrez les Ateliers Jouret en mode apéro !

Ce moment chaleureux autour d’une bière ou d’un soft vous permettra de rencontrer l’un des artistes du collectif et de parcourir les lieux, exceptionnellement ouverts, en profitant de ses explications. Ateliers jouret 13 rue de l’hospice Roubaix 59100 Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.65.31.90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T18:30:00+02:00 – 2023-05-12T19:30:00+02:00

2023-10-27T18:30:00+02:00 – 2023-10-27T19:30:00+02:00 Roubaix Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Ateliers jouret Adresse 13 rue de l'hospice Roubaix 59100 Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Ateliers jouret Roubaix

Ateliers jouret Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Arty Hour aux Ateliers Jouret Ateliers jouret 2023-05-12 was last modified: by Arty Hour aux Ateliers Jouret Ateliers jouret Ateliers jouret 12 mai 2023 Ateliers jouret Roubaix roubaix

Roubaix Nord