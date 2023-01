Les coulisses de la création Ateliers jouret Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Les coulisses de la création Ateliers jouret, 4 avril 2023, Roubaix. Les coulisses de la création Mardi 4 avril, 10h00 Ateliers jouret

15€

Visite atelier Ateliers jouret 13 rue de l’hospice Roubaix 59100 Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{“link”: “http://www.ma-tisse.fr”}] Visite d’atelier d’artiste et initiation

Connaissez-vous les Ateliers Jouret ? Cette visite vous donnera l’occasion de découvrir ce lieu riche d’histoire industrielle, accueillant aujourd’hui ateliers d’artistes et d’artisans.

En plein coeur des coulisses de la création roubaisienne, au centre de ces espaces de production et de vie, vous profiterez vous aussi d’un temps de création avec un atelier d’initiation.

Cette visite sera animée par Marie Camus et co-produite avec Ma-tisse, société de visite guidée et d’événements culturels (www.ma-tisse.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T10:00:00+02:00

2023-04-04T12:30:00+02:00 Roubaix Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Ateliers jouret Adresse 13 rue de l'hospice Roubaix 59100 Centre Ville Roubaix lieuville Ateliers jouret Roubaix Departement Nord

Ateliers jouret Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Les coulisses de la création Ateliers jouret 2023-04-04 was last modified: by Les coulisses de la création Ateliers jouret Ateliers jouret 4 avril 2023 Ateliers jouret Roubaix roubaix

Roubaix Nord