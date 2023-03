Café sans filtre avec un artiste Ateliers jouret Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Café sans filtre avec un artiste Ateliers jouret, 1 avril 2023, Roubaix. Café sans filtre avec un artiste 1 – 29 avril, les samedis Ateliers jouret Sans réservation, 5€ à payer sur place Le samedi matin, poussez la porte des Ateliers Jouret, ouverts exceptionnellement pour vous accueillir !

Autour d’un café, vous profiterez d’une présentation conviviale des lieux en compagnie d’un artiste. Samedi 1er avril : Avec Jason Colpaert (bijoutier, orfévrerie)

Samedi 8 avril : Avec Nathalie Cuvelier (Peinture collage sculpture)

Samedi 15 avril : Avec Anne Radivoniuk (sculpture)

Samedi 22 avril : Avec Thadé Wolowiec (Illustration)

Samedi 29 avril : Avec Murielle Bonnin (céramique décorative)

Sans réservation / 5€ à régler sur place Ateliers jouret 13 rue de l’hospice Roubaix 59100 Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.65.31.90 »}] [{« link »: « https://ateliersjouret.fr/ »}, {« link »: « https://ateliersjouret.fr/jason-colpaert/ »}, {« link »: « https://ateliersjouret.fr/nathalie-cuvelier/ »}, {« link »: « https://ateliersjouret.fr/anne-radivoniuk/ »}, {« link »: « https://ateliersjouret.fr/thade-2/ »}, {« link »: « https://ateliersjouret.fr/murielle-bonin/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-29T11:00:00+02:00 – 2023-04-29T12:00:00+02:00 visite rencontre Roubaix Tourisme

