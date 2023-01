Il était une fois aux Ateliers Jouret Ateliers Jouret Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Il était une fois aux Ateliers Jouret Ateliers Jouret, 5 février 2023, Roubaix. Il était une fois aux Ateliers Jouret Dimanche 5 février, 11h00 Ateliers Jouret

entré libre pour les lectures Reservation obligatoire pour le brunch

Il était une fois aux Ateliers Jouret des lectures et un brunch pour l’open roubaix de fevrier handicap moteur mi Ateliers Jouret 13, rue de l’Hospice 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas [{“link”: “https://www.helloasso.com/…/evenements/brunch-d-artistes”}, {“link”: “mailto:communicationjouret@gmail.com”}, {“link”: “https://ateliersjouret.fr/”}]

06 76 12 51 23 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011045748780 Sur 1200m², une trentaine d’ateliers, une cafette, un lieu de résidence, des ateliers publics… L’idée est d’en faire un lieu ouvert, pour des échanges entre artistes de toutes disciplines mais aussi avec le public. Dans le cadre des Open Roubaix les résidents des Ateliers Jouret vous invitent à un brunch en leur compagnie suivi d’une après-midi autour de la lecture avec l’association L’Art à Lille ! AU PROGRAMME BRUNCH- DE 11H à 14H Gâteaux, fruits frais et boissons chaudes sont au menu de ce brunch 100% fait maison !

Tarifs : 15€ / 10€ pour les moins de 12 ans

Inscription : https://www.helloasso.com/…/evenements/brunch-d-artistes LECTURES MUSICALES -14H30 à 16H30

En première partie, l’acteur Franck Andrieux s’associera au musicien Mathieu Fontaine (oud, setâr, tambours sur cadre…) pour une lecture musicale improvisée autour des poèmes (ghazal) de Hâfez Shirâzi, auteur persan du 14ème siècle, dans un voyage charnel et spirituel au pays de l’amour, de la poésie, du vin et de l’amitié, au sein de l’installation crée par le collectif Artimuse.

Dans un second temps, ce sont les élèves des ateliers “Écriture & Oralité” de l’association l’Art à Lille (hébergée à la Galerie Collégiale) qui investiront le studio pour une carte blanche autour de la lecture animée par Franck Andrieux ! Ils liront quelques-uns de leurs textes récents écrits en atelier (poésies, courtes proses, micro-fictions) accompagnés par le musicien Mathieu Fontaine.

–

INFO PRATIQUES

Brunch sur réservation uniquement.

Entrée libre et gratuite de 14h à 19h. Les Ateliers Jouret – 13 rue de l’Hospice 59100 Roubaix En métro, arrêt Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

En tram, arrêt Eurotéléport

communicationjouret@gmail.com

https://ateliersjouret.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T11:00:00+01:00

2023-02-05T19:00:00+01:00 ambre le gallic

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Ateliers Jouret Adresse 13, rue de l'Hospice 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Ateliers Jouret Roubaix Departement Nord

Ateliers Jouret Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Il était une fois aux Ateliers Jouret Ateliers Jouret 2023-02-05 was last modified: by Il était une fois aux Ateliers Jouret Ateliers Jouret Ateliers Jouret 5 février 2023 Ateliers jouret Roubaix roubaix

Roubaix Nord