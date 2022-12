Nuit des Arts – Impromptus aux Ateliers Jouret Ateliers Jouret Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Nuit des Arts – Impromptus aux Ateliers Jouret Ateliers Jouret, 3 décembre 2022, Roubaix. Nuit des Arts – Impromptus aux Ateliers Jouret Samedi 3 décembre, 16h00 Ateliers Jouret

Entrée gratuite

Rencontre entre musiciens-enseignants du conservatoire et élèves danseurs du Ballet du Nord Ateliers Jouret 13, rue de l’Hospice 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Accès métro : Ligne 2, Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

06 76 12 51 23 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011045748780 Sur 1200m², une trentaine d’ateliers, une cafette, un lieu de résidence, des ateliers publics… L’idée est d’en faire un lieu ouvert, pour des échanges entre artistes de toutes disciplines mais aussi avec le public. Le Conservatoire s’inscrit dans cet évènement typiquement

roubaisien, en proposant une rencontre entre musiciens

enseignants et élèves danseurs.

Pierre Pouillaude (flûte), Anne Le Roy (harpe) et Mathieu Petit

(contrebasse) accompagneront les élèves de l’école du Ballet du

Nord, chorégraphiés par leur enseignante Sabrina Del Gallo.

L’occasion de découvrir les Ateliers Jouret, un lieu culturel

atypique de Roubaix

