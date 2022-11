Jouret envoie du bois ! Ateliers Jouret, 3 décembre 2022, Roubaix.

Jouret envoie du bois ! 3 et 4 décembre Ateliers Jouret

entrée libre

Pour le premier weekend de la nuit des arts, les Ateliers Jouret organisent une exposition spécial bois. handicap intellectuel;handicap psychique;handicap moteur;handicap auditif;handicap visuel ii;pi;mi;hi;vi

Ateliers Jouret 13 rue de l’Hospice Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:communicationjouret@gmail.com »}, {« link »: « https://ateliersjouret.fr/ »}]

JOURET ENVOIE DU BOIS

Pour cette 23ème édition de La Nuit des Arts, les Ateliers Jouret ont décidé de mettre à l’honneur la sculpture sur bois !

calendrier: AU PROGRAMME

Samedi 3 Décembre : 14h à 23h

Dimanche 4 Décembre : 14h à 19h

:bois: SCULPTURE SUR BOIS

– Collectif Artimuse

– Christophe CATELLE

– Emmanuel DEGAND

– Henry LGH

– Maxence TERRIER

– Angélique ZICOT

:danseuse: ???????

Sylvain Groud, chorégraphe et danseur au CCN Ballet du Nord, sera présent pour des duo improvisés avec trois plasticiennes des Ateliers Jouret : un dialogue poétique et spontané à la croisée des arts qui risque de vous surprendre !

:note_de_musique: ??????? & ????? ?????????????

Le Conservatoire sera également de la partie : Pierre Pouillade (flûte), Anne Le Roy (harpe) et Matthieu Petit (contrebasse) accompagneront une chorégraphie de Sabrina Del Gallo pour les élèves de l’école CCN Ballet du Nord !

–

:café: Comme à chaque Nuit des Arts, on ouvre le bar/cafet’ et proposons nos meilleures crêpes et autres gourmandises afin de vous sustenter !

Prêts pour un week-end d’???????????, de ???????????? et de ???????? ? :art: :guitare:

Tu veux connaître le programme complet de la Nuit Des Arts ?

[https://www.calameo.com/read/0000531371efa30cc76bb](lien de la programation )

INFOS PRATIQUES

Entrée libre et gratuite.

:épingle2: Les Ateliers Jouret – 13 rue de l’Hospice 59100 Roubaix

:métro: En métro, arrêt Roubaix Grand Place ou Gare Jean Lebas

:tramway: En tram, arrêt Eurotéléport

:e-mail: communicationjouret@gmail.com

https://ateliersjouret.fr/



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T14:00:00+01:00

2022-12-04T19:00:00+01:00

ville de roubaix