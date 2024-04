Ateliers Jobs d’été Mairie de Lacroix Falgarde Lacroix-Falgarde, samedi 13 avril 2024.

Ateliers Jobs d’été Des ateliers CV et lettres de motivation sont proposés par l’Info Jeunes en amont du forum dans 6 communes du territoire pour accompagner les jeunes à la recherche d’un job d’été. Samedi 13 avril, 10h00 Mairie de Lacroix Falgarde Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Ces ateliers sont proposés dans le cadre du Forum Jobs d’été organisé par l’Info jeunes du Sicoval le mercredi 24 avril de 14h à 17h30 à la Salle des fêtes de Ramonville.

Au programme une vingtaine d’entreprises présentes et près de 400 offres proposés aux jeunes de 18 à 29 ans.

Les jeunes avec ou sans expérience, à la recherche d’un job saisonnier ou de CDI étudiant, pourront y rencontrer les employeurs qui recrutent et bénéficier d’informations pratiques, de conseils et d’astuces et bien sûr d’offres de jobs dans les secteurs de l’animation et loisirs, des services à la personne, de l’agriculture, du commerce, de l’hôtellerie restauration, de l’intérim…

Mairie de Lacroix Falgarde 16 Avenue des Pyrénées, 31120 Lacroix Falgarde Lacroix-Falgarde 31120 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 75 10 04 »}, {« type »: « email », « value »: « information.jeunesse@sicoval.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 30 96 03 78 »}]