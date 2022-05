ATELIERS JEUX VIDEO, 28 mai 2022, .

ATELIERS JEUX VIDEO

2022-05-28 14:00:00 – 2022-05-28 17:00:00

Atelier Jeux vidéo

Avis aux gamers!!! Venez à la MAG : jouez à votre jeu préféré, participez à des tournois, devenez testeur ou découvrez les nouveautés sur console WiiU, SONY PS3 et PS4, Nintendo Switch, seul ou à plusieurs.

Accros aux écrans ? Découvrez le jeu vidéo sous un autre angle, ludique et pédagogique avec une sélection établit par les bibliothécaires.

Ne restez plus seul devant votre PC! Quittez votre siège de gamer pour les bonnes raisons : jouer ensemble et découvrir la communauté de gamers agathois.

Les créneaux de temps impartis sont modulables en fonction de la demande, avec 1h30 maximum par participant.

(14h00-15h30 ou 15h30-17h00).

Atelier gratuit, aux amateurs de jeux vidéos qui souhaitent jouer, seul ou à plusieurs, tester, découvrir des nouveautés sur diverses consoles et participer à des tournois.

A partir de 8 ans et accompagné d’un parent si – de 10ans.

