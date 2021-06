Paris Square du Cardinal-Wyszynski Paris Ateliers & Jeux petite enfance Square du Cardinal-Wyszynski Paris Catégorie d’évènement: Paris

Ateliers & Jeux petite enfance Square du Cardinal-Wyszynski, 3 août 2021-3 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 août au 11 septembre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 16h à 19h

gratuit

L’été ludique : le jeu à la rencontre des familles L’été ludique à la rencontre des familles. Plusieurs espaces de jeux seront installés et adaptés aux différents âges de 0 à 6 ans : dinette, poupées, voitures, animaux, jeux de société, grands jeux en bois. Venez découvrir les nombreux jouets et jeux d’éveil de la ludothèque. Pétanque, molkky et palet sur le sol en terre. Tennis de table sur les installations permanentes. Volley, foot urbain, badminton, basket, et autres sports collectifs sur les zones d’herbe. Slackline entre les arbres. Animations -> Atelier / Cours Square du Cardinal-Wyszynski 54, rue Vercingétorix Paris 75014

13 : Pernety (307m) 13 : Gaîté (506m)

Contact :Association Florimont http://www.assoflorimont.fr/ Animations -> Atelier / Cours Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-08-03T16:00:00+02:00_2021-08-03T19:00:00+02:00;2021-08-04T16:00:00+02:00_2021-08-04T19:00:00+02:00;2021-08-05T16:00:00+02:00_2021-08-05T19:00:00+02:00;2021-08-06T16:00:00+02:00_2021-08-06T19:00:00+02:00;2021-08-07T16:00:00+02:00_2021-08-07T19:00:00+02:00;2021-08-10T16:00:00+02:00_2021-08-10T19:00:00+02:00;2021-08-11T16:00:00+02:00_2021-08-11T19:00:00+02:00;2021-08-12T16:00:00+02:00_2021-08-12T19:00:00+02:00;2021-08-13T16:00:00+02:00_2021-08-13T19:00:00+02:00;2021-08-14T16:00:00+02:00_2021-08-14T19:00:00+02:00;2021-08-17T16:00:00+02:00_2021-08-17T19:00:00+02:00;2021-08-18T16:00:00+02:00_2021-08-18T19:00:00+02:00;2021-08-19T16:00:00+02:00_2021-08-19T19:00:00+02:00;2021-08-20T16:00:00+02:00_2021-08-20T19:00:00+02:00;2021-08-21T16:00:00+02:00_2021-08-21T19:00:00+02:00;2021-08-24T16:00:00+02:00_2021-08-24T19:00:00+02:00;2021-08-25T16:00:00+02:00_2021-08-25T19:00:00+02:00;2021-08-26T16:00:00+02:00_2021-08-26T19:00:00+02:00;2021-08-27T16:00:00+02:00_2021-08-27T19:00:00+02:00;2021-08-28T16:00:00+02:00_2021-08-28T19:00:00+02:00;2021-08-31T16:00:00+02:00_2021-08-31T19:00:00+02:00;2021-09-01T16:00:00+02:00_2021-09-01T19:00:00+02:00;2021-09-02T16:00:00+02:00_2021-09-02T19:00:00+02:00;2021-09-03T16:00:00+02:00_2021-09-03T19:00:00+02:00;2021-09-04T16:00:00+02:00_2021-09-04T19:00:00+02:00;2021-09-07T16:00:00+02:00_2021-09-07T19:00:00+02:00;2021-09-08T16:00:00+02:00_2021-09-08T19:00:00+02:00;2021-09-09T16:00:00+02:00_2021-09-09T19:00:00+02:00;2021-09-10T16:00:00+02:00_2021-09-10T19:00:00+02:00;2021-09-11T16:00:00+02:00_2021-09-11T19:00:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Square du Cardinal-Wyszynski Adresse 54, rue Vercingétorix Ville Paris lieuville Square du Cardinal-Wyszynski Paris