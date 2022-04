Ateliers jeux Musée gallo romain, 14 mai 2022 17:00, Sisteron.

Nuit des musées Ateliers jeux Musée gallo romain Samedi 14 mai, 17h00 Chaque animation dure 30 minutes. Début à 17H00 et fin à 19H00 (animations toutes les 30 minutes). Nombre de participants limité à 4 par ateliers.

L’objet dans le musée ! Les enfants sont invités à partir à la découverte des objets dans un musée grâce à plusieurs petits jeux durant 30 minutes. Animation conseillée pour les enfants de 5 à 8 ans.

Each animation lasts 30 minutes. Start at 17:00 and end at 19:00 (animations every 30 minutes). Number of participants limited to 4 per workshop. Saturday 14 May, 17:00

¡El objeto en el museo! Los niños están invitados a descubrir los objetos en un museo gracias a varios pequeños juegos durante 30 minutos. Animación recomendada para niños de 5 a 8 años.

Cada animación dura 30 minutos. Comienzo a las 17:00 y final a las 19:00 (animaciones cada 30 minutos). Número de participantes limitado a 4 por talleres. Sábado 14 mayo, 17:00

8 rue saunerie 04200 SISTERON 04200 Sisteron Provence-Alpes-Côte d’Azur