Ateliers jeux et jouets à la Maison des Jeux Veni Vidi Ludi du Pays de Bray Sérifontaine Sérifontaine Catégories d’évènement: Oise

Sérifontaine

Ateliers jeux et jouets à la Maison des Jeux Veni Vidi Ludi du Pays de Bray Sérifontaine, 5 mai 2022, Sérifontaine. Ateliers jeux et jouets à la Maison des Jeux Veni Vidi Ludi du Pays de Bray Sérifontaine

2022-05-05 – 2022-05-05

Sérifontaine Oise Sérifontaine Tous les jeudis (hors vacances scolaires et jours fériés) de 8h30 à 11h30, venez découvrir une ludothèque entièrement dédiée aux jeux des jeunes enfants. Les joueurs de 0 à 3 ans y découvrent et s’approprient le monde qui les entoure par le jeu ! Une belle aventure. Pour tous les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un parent, grand parent, assistante maternelle…

Atelier gratuit, adhésion et cotisation libre à Veni Vidi Ludi.

Adresse de la maison des jeux : 33 rue Jean Boyer, 60 590 Sérifontaine (parking de l’église)

Plus d’infos : 09 54 56 74 73 ou 07 82 47 82 47 par mail : contact@venividiludi.fr Tous les jeudis (hors vacances scolaires et jours fériés) de 8h30 à 11h30, venez découvrir une ludothèque entièrement dédiée aux jeux des jeunes enfants. Les joueurs de 0 à 3 ans y découvrent et s’approprient le monde qui les entoure par le jeu ! Une belle aventure. Pour tous les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un parent, grand parent, assistante maternelle…

Atelier gratuit, adhésion et cotisation libre à Veni Vidi Ludi.

Adresse de la maison des jeux : 33 rue Jean Boyer, 60 590 Sérifontaine (parking de l’église)

Plus d’infos : 09 54 56 74 73 ou 07 82 47 82 47 par mail : contact@venividiludi.fr contact@venividiludi.fr Tous les jeudis (hors vacances scolaires et jours fériés) de 8h30 à 11h30, venez découvrir une ludothèque entièrement dédiée aux jeux des jeunes enfants. Les joueurs de 0 à 3 ans y découvrent et s’approprient le monde qui les entoure par le jeu ! Une belle aventure. Pour tous les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un parent, grand parent, assistante maternelle…

Atelier gratuit, adhésion et cotisation libre à Veni Vidi Ludi.

Adresse de la maison des jeux : 33 rue Jean Boyer, 60 590 Sérifontaine (parking de l’église)

Plus d’infos : 09 54 56 74 73 ou 07 82 47 82 47 par mail : contact@venividiludi.fr Pixabay

Sérifontaine

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Oise, Sérifontaine Autres Lieu Sérifontaine Adresse Ville Sérifontaine lieuville Sérifontaine Departement Oise

Sérifontaine Sérifontaine Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serifontaine/

Ateliers jeux et jouets à la Maison des Jeux Veni Vidi Ludi du Pays de Bray Sérifontaine 2022-05-05 was last modified: by Ateliers jeux et jouets à la Maison des Jeux Veni Vidi Ludi du Pays de Bray Sérifontaine Sérifontaine 5 mai 2022 Oise Sérifontaine

Sérifontaine Oise