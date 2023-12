Ateliers jeux de société à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 10 février 2024, Paris.

Le samedi 10 février 2024

de 15h00 à 18h00

Le samedi 13 avril 2024

de 15h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Vous aimez jouer ? Nous aussi !

On vous attend dès 15h pour découvrir les jeux de la bibliothèque et jouer avec nous !

Entrée libre, dans la limite des places disponibles et à partir de 8 ans

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

