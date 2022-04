Ateliers jeunesse Librairie Mots et Merveilles, 12 avril 2022, Saint-Omer.

**- Mardi 12 avril : Quiz Animé / Manga – 14h à 16h – avec Tim** Vous avez entre 11 et 18 ans ? Vous êtes passionné d’Anime et de Mangas ? Une envie de tester vos connaissances tout en vous amusant ? À la clé, de la passion, du partage et de l’amusement mais également un prix pour le ou les vainqueurs ! Venez vous affronter et vous amuser entre amis autour de nombreuses questions (plus ou moins difficiles !), rassemblées sous plusieurs catégories (Anime, Manga, Film d’animation, mais aussi un Blind-test). Nombre de places limité – Animation gratuite **- Mercredi 13 avril : Quiz Super-héros / Comics – 15h à 17h – avec Tim** Vous avez entre 11 et 18 ans ? Vous êtes passionné par les Super-héros et les Comics ? Une envie de tester vos connaissances tout en vous amusant ? Venez vous affronter et vous amuser entre amis autour de nombreuses questions plus ou moins difficiles, rassemblées sous plusieurs catégories (MARVEL, DC, Cinéma et Séries, Adaptation animées mais aussi un Blind-test). Nombre de places limité – Animation gratuite **- Mercredi 13 avril : Et la lumière ne fût plus ! – 17h à 18h30 – avec Maggy** Une ampoule peut-être recyclée de différentes façons, la plus belle étant sans doute d’en faire une décoration originale. Libérez votre esprit créatif sur cet objet du quotidien à l’aide de peinture, strass et autres décos, nous réaliserons quelque chose d’unique ! Des vêtements qui ne craignent rien sont conseillés pour ceux qui craignent de se tâcher. A partir de 8 ans – 5 € **- Jeudi 14 Avril : Atelier découverte OLFACTIVE – 15h à 16h – avec Alexandra Dive, olfactothérapeute** Venez tester votre sens olfactif en découvrant de façon ludique des odeurs d’huiles essentielles, et trouvons ensemble celle qui vous convient en ce moment… les enfants repartiront avec un flacon de leur doudou olfactif. Pour les enfants de 10 à 14 ans – 10 € – nombre de places limité **- Vendredi 15 Avril : Atelier d’écriture – 10h 12h – avec Maggy** Dans une ambiance cosy et chaleureuse nous discuterons d’écriture, de style et de mots. Si votre esprit s’évade toujours au delà du réel et que vous souhaitez coucher sur le papier vos idées, vous êtes les bienvenus à l’atelier d’écriture ! Aucun jugement de valeur, le partage sera le maitre mot. Sous les conseils de Maggy, apprenez à démarrer un récit, mettre en forme les mots,… Plus d’angoisse de la page blanche ! Merci d’apporter votre stylo ou votre plume ! A partir de 12 ans – 5 € **- Vendredi 15 Avril : Atelier Dessin BD – 10h à 12h – avec Tim** Vous aimez dessiner, inventer des histoires ou encore lire des bandes dessinées ? Alors cet atelier va vous intéresser ! Un atelier dédié au dessin et à la Bande Dessinée ! Durant 2 heures, Tim aura le plaisir de vous faire découvrir le processus de création d’une planche de BD, de manière ludique et créative. Les participants devront créer une planche de BD en racontant une petite histoire. Bien entendu, vous repartirez avec les planches mais aussi avec quelques conseils, et des idées plein la tête ! De 8 à 12 ans – 5 € **- Samedi 16 Avril : Atelier Dessin style manga Niveau 1 – 15h à 17h – avec Tim** Vous avez envie de découvrir les bases du dessin (style manga), d’apprendre de nouvelles techniques ou tout simplement de vous amuser en apprenant à dessiner ? Ça tombe bien ! voici un atelier dédié à l’apprentissage des bases du dessin manga. Pour ce premier atelier, nous nous concentrerons sur l’apprentissage du visage en Manga. Pendant 2 heures, vous en apprendrez davantage sur le monde du dessin afin de pouvoir retranscrire vos idées et pensées avec comme seul matériel, une feuille et un crayon -et peut-être une gomme. De 12 à 18 ans – 5 € – Matériel fourni **- Mardi 19 Avril : Atelier Théâtre – 14h à 16h – avec Audrey Castagné, Cie Zique à tout bout d’champ** Jouer, improviser, c’est développer un meilleur rapport à soi et aux autres… Audrey propose aux enfants de mieux se connaître et qui sait ?, – leur sens de l’humour et leur créativité les surprendront peut-être !?!… Après des jeux de présentations pour faire connaissance, nous explorons, avec les participants, différentes notions sur le travail du corps, des émotions, du rythme, des voix. Ce travail est plus ou moins une prise de conscience par exemple: si je suis joyeux-se, quelle est ma marche? Quelle est ma respiration ? Ma voix change t’elle? Par le biais d’exercices variés en solo, duo ou en groupe, les corps, les émotions, les voix se libèrent, et font naître différents états, propres à chacun. On apprendra à agrandir, à amplifier ses gestes, ses expressions etc. Paradoxalement, nous verrons aussi que ce n’est pas la peine de “sur-jouer”; que quelques fois “le petit” résulte “le grand”! Le rire viendra, chacun trouvera ses ressorts comiques, et commencera à trouver son personnage ! En 2 éme partie : on construit des scénettes : « la salle d’attente », « le restaurant »…. la voix est de plus en plus présente. 3éme partie: Reprise des différents exercices…puis chaque participant seul, en duo, ou en trio…choisit un “état”, une émotion et peut-être même une situation. Pour les enfants de 9 à 11 ans – 10 € – Nombre de places limité **- Mercredi 20 Avril : Atelier Histoire en musique – 15h à 16h – avec Audrey , Cie Zique à tout bout d’champ** « Des albums prennent vie… Des sons, des mots, des livres, des images,… une musicienne guide les enfants pour qu’ils accueillent les mots en musique. Des livres pour rire, pour rêver et voyager, pour sourire ou se souvenir. Des albums incontournables, des coups de cœur, à chaque fois proposés comme un cadeau. Le violoncelle, les percussions, et tout ce qui fait du son, installent les ambiances pour voyager en musique à l’intérieur des histoires. » Pour les enfants dès 3 ans – 8 € – Nombre de places limité **- Jeudi 21 Avril : Après-midi Jeux de société – 15h à 16h30 – avec Sardine** Venez vous amuser et rire avec des amis en jouant à des jeux de société ! Attention, Sardine est mauvaise joueuse … Pour les enfants à partir de 6 ans – Animation gratuite – Nombre de places limité **- Vendredi 22 Avril : Atelier créatif Mail art – avec Manu Insolo de A** Définition du MAIL ART : « Mouvement artistique consistant à décorer des matériaux divers, papier, bois, carton, etc. On effectue l ‘ envoi par la Poste et l ‘ affranchissement s’intègre avec art au support devenu oeuvre. « Le mail-art a été pratiqué sans le savoir par les soldats décorant leurs lettres avant leur envoi. Ça vous dit de préparer des missives décorées ?? A vos ciseaux !! Pour les enfants à partir de 6 ans – 8 € – Nombre de places limité – Matériel fourni

