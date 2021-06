Nantes La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Loire-Atlantique, Nantes Ateliers Jeunesse – Découverte du Zéro Déchet ! La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Ateliers **privés** organisés avec le Périscolaire de l’Ecole Sully. Sur deux semaines, une classe de CM1 rend visite à La Galerie du Zéro Déchet pour découvrir le lieu et mieux comprendre les enjeux de la réduction des déchets autour d’activités ludiques et d’ateliers DIY. Vous êtes un accueil périscolaire et souhaitez faire profitez aux enfants de ce lieu dédié ? N’hésitez pas à nous contacter au 07 87 06 24 01 Ateliers pour les élèves de l’accueil périscolaire de l’école Sully de Nantes La Galerie du Zéro Déchet (entrée Place Dulcie September) 5 rue Fénelon, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T16:30:00 2021-06-10T17:30:00

