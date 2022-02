ATELIERS JEUNES PUBLICS / « Zone expérimentale ! » Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

ATELIERS JEUNES PUBLICS / « Zone expérimentale ! » Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 13 avril 2022, Orléans. ATELIERS JEUNES PUBLICS / « Zone expérimentale ! »

du mercredi 13 avril au mercredi 20 avril à Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

**ATELIERS JEUNES PUBLICS / « Zone expérimentale ! » (4-12 ans)** Comment éteindre une bougie, connaitre le CO2 que l’on émet, ou comprendre l’effet de serre ? En compagnie des médiateurs scientifiques du MOBE, de chercheurs partenaires de l’exposition « CO2 en cours de chargement » et d’associations partenaires vous comprendrez tout du climat ! * **Mercredi 13 avril à 14h et à 16h – Le Plateau** * **Mercredi 20 avril à 14h et à 16h – Le Plateau** Pour les 4-6 ans, 7-10 ans, 10-12 ans Sur réservation, gratuit pour les enfants billetterie.orleans-metropole.fr [[reservation-museum@orleans-metropole.fr](mailto:reservation-museum@orleans-metropole.fr)](mailto:reservation-museum@orleans-metropole.fr) Ouverture des réservations à partir du 4 mars

Sur réservation, gratuit pour les enfants

Comment éteindre une bougie, connaitre le CO2 que l’on émet, ou comprendre l’effet de serre ? Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T15:00:00;2022-04-13T16:00:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T15:00:00;2022-04-20T16:00:00 2022-04-20T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Departement Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

ATELIERS JEUNES PUBLICS / « Zone expérimentale ! » Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 2022-04-13 was last modified: by ATELIERS JEUNES PUBLICS / « Zone expérimentale ! » Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 13 avril 2022 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans orléans

Orléans Loiret