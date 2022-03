Ateliers jeunes publics (6-11 ans) D’aqui, d’aïa : les plantes d’ici accueillent les plantes d’ailleurs Villa Arson Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Ateliers jeunes publics (6-11 ans) D’aqui, d’aïa : les plantes d’ici accueillent les plantes d’ailleurs Villa Arson, 4 juin 2022, Nice. Ateliers jeunes publics (6-11 ans) D’aqui, d’aïa : les plantes d’ici accueillent les plantes d’ailleurs

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Villa Arson

Le jardin de la villa Arson était jadis un jardin méditerranéen. Avec le temps qui passe, il a connu des modifications et les plantes d’ici ont accueilli les plantes d’ailleurs. Face au changement climatique qui bouleverse l’écosystème, nous disposons au présent, de ce qui est là, sous nos yeux : les beautés du jardin, des senteurs envoûtantes et caractéristiques de la région, des plantes exotiques qui se sont acclimatées et que nous avons la chance d’observer. Lecture de textes, flânerie, observation seront les éléments de ce parcours qui a pour objet de rendre grâce à cette végétation qui nous accompagne, nous réconforte et nous procure du bonheur au quotidien. Entrée libre et sans réservation préalable. Durée : 1h30 Gratuit

gratuit

D’aqui, d’aïa : les plantes d’ici accueillent les plantes d’ailleurs Villa Arson 20, avenue Stephen Liégeard 06100 Nice Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Villa Arson Adresse 20, avenue Stephen Liégeard 06100 Nice Ville Nice lieuville Villa Arson Nice Departement Alpes-Maritimes

Villa Arson Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Ateliers jeunes publics (6-11 ans) D’aqui, d’aïa : les plantes d’ici accueillent les plantes d’ailleurs Villa Arson 2022-06-04 was last modified: by Ateliers jeunes publics (6-11 ans) D’aqui, d’aïa : les plantes d’ici accueillent les plantes d’ailleurs Villa Arson Villa Arson 4 juin 2022 Nice Villa Arson Nice

Nice Alpes-Maritimes