du lundi 19 juillet au lundi 26 juillet

Le vrai du faux est un journal interactif où la vérité cotoie constamment le mensonge, la manipulation, le détournement… Articles, publicités, vidéos, tweets… Saurez-vous distinguer ce qui est véridique iu non ?

Sur inscription, gratuit.

2021-07-19T14:00:00 2021-07-19T16:00:00;2021-07-26T14:00:00 2021-07-26T16:00:00

