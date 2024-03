ATELIERS JEUNE PUBLIC / Mini-atelier (4-6 ans) Musée des Beaux Arts Orléans, mercredi 5 juin 2024.

ATELIERS JEUNE PUBLIC / Mini-atelier (4-6 ans) Visite-atelier pour le jeune public et leurs parents Mercredi 5 juin, 11h00 Musée des Beaux Arts Dans la limite des places disponibles

ATELIERS JEUNE PUBLIC / Mini-atelier (4-6 ans)

Le musée des Beaux-Arts vous invite à expérimenter et à créer autour des œuvres avec votre enfant, accompagnés d’une médiatrice et dans un cadre confortable et convivial. Découverte des œuvres des collections, accompagnée de jeux et suivie d’un petit atelier artistique.

Mercredi 5 juin à 11h

Pour cet atelier, les enfants peuvent être accompagnés de l’un de leurs parents (pas de réservation nécessaire pour les adultes).

Musée des Beaux Arts Place Sainte-Croix, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 79 21 83 https://www.orleans-metropole.fr/culture/musees-expositions/le-musee-des-beaux-arts [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2124761246950400204 »}] Sa collection permanente, qui couvre la création artistique du XVe au XXe siècle, présente un ensemble exceptionnel de peintures italiennes, flamandes et hollandaises, ainsi qu’un important fonds d’oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe siècles dont un remarquable cabinet des pastels, le deuxième de France après le Louvre. Outre 2.000 peintures et 700 sculptures, le musée possède une collection de 10.000 dessins et 50.000 estampes. Gratuit le 1er dimanche du mois / Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 3 € / Billet groupé valable une journée donnant droit à l’entrée du Musée des Beaux-Arts, du MOBE (Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement), de l’Hôtel Cabu – musée d’Histoire et d’Archéologie d’Orléans) et de la Maison de Jeanne d’Arc

Les Mini-ateliers © Orléans, Musée des Beaux-Arts