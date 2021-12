Orléans La maison de Jeanne d'Arc Loiret, Orléans ATELIERS JEUNE PUBLIC / Maison de Jeanne d’Arc La maison de Jeanne d’Arc Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

ATELIERS JEUNE PUBLIC / Maison de Jeanne d’Arc La maison de Jeanne d’Arc, 21 décembre 2021, Orléans. ATELIERS JEUNE PUBLIC / Maison de Jeanne d’Arc

le mardi 21 décembre à La maison de Jeanne d’Arc

ATELIERS JEUNE PUBLIC / Maison de Jeanne d’Arc « Yver vous n’estes qu’un villain » Partagez un moment avec votre enfant et participez à cet atelier autour du poème sur l’hiver écrit par Charles d’Orléans. Découvrez ce texte médiéval, sa musicalité et ses couleurs avant de créer en binôme votre propre enluminure ! Mardi 21 décembre Séance au choix à 10h ou à 14h30 Durée 2h Pöur les enfants entre 9 et 12 ans, en binôme avec un parent Réservation au 02.38.68.32.64

Inclus dans le billet d’entrée

Partagez un moment avec votre enfant et participez à cet atelier autour du poème sur l’hiver écrit par Charles d’Orléans. La maison de Jeanne d’Arc 3, place de Gaulle 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T12:00:00;2021-12-21T14:30:00 2021-12-21T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu La maison de Jeanne d'Arc Adresse 3, place de Gaulle 45000 Orléans Ville Orléans lieuville La maison de Jeanne d'Arc Orléans