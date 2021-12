Ateliers jeune public, janvier 2021 Le Pavillon, 5 janvier 2022, Caen.

Ateliers jeune public, janvier 2021

du mercredi 5 janvier 2022 au mercredi 26 janvier 2022 à Le Pavillon

**Mercredi 5 janvier, 14h-15h30** **Atelier Jeune Public | Quésaco : Urbaniste – Architecte – Paysagiste ? Découverte d’un métier et dessins pour s’essayer !** Viens découvrir les métiers d’architecte, urbaniste et paysagiste. Qui fait quoi et comment ? Et si on essayait ? Atelier d’initiation au dessin en plan dans une ville imaginaire + visite de l’exposition du moment. _À partir de 8 ans. Inscription sur Hello Asso > [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-jeune-public-quesaco-urbaniste-architecte-paysagiste-mer-05-01](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/atelier-jeune-public-quesaco-urbaniste-architecte-paysagiste-mer-05-01)_ **Mercredi 12 janvier, 14h-15h30** **Atelier Jeune Public | Collage imaginaire – Ma fenêtre s’éveille** Que se passe-t-il derrière les fenêtres des habitants ? Que font ceux qui vivent aux différents étages d’un immeuble ? Viens dessiner, couper, coller et inventer pour imaginer la vie dans une barre d’immeuble aux travers des fenêtres de chacun. _À partir de 7 ans. Inscription sur Hello Asso > [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-12-01-ma-fenetre-s-eveille-atelier-jeune-public](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-12-01-ma-fenetre-s-eveille-atelier-jeune-public)_ **Mercredi 19 janvier, 14h-15h30** **Balade urbaine | Les enfants guident les grands sur la presqu’île** Guide-moi dans la presqu’île ! Grâce à un plan ludique, viens te repérer et guider le groupe à travers un parcours de découverte de la presqu’île et tous ses recoins. _À partir de 7 ans (les parents peuvent accompagner). Inscription sur Hello Asso > [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-19-01-balade-les-enfants-guident-les-grands-sur-la-presqu-ile](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-19-01-balade-les-enfants-guident-les-grands-sur-la-presqu-ile)_ **Mercredi 26 janvier, 14h-15h30** **Visite-jeu dans l’exposition + atelier maquette Transformons !!!** Viens visiter et jouer aux ressemblances / différences entre les deux bâtiments présentés dans l’exposition du moment « Transformer à grande échelle, nouveau défi de la durabilité. Bordeaux, Amsterdam. » Puis réalise une petite maquette origami customisée d’un immeuble ! _À partir de 6 ans. Inscription sur Hello Asso > [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-26-01-transformation-visite-jeu-expo-maquette](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-26-01-transformation-visite-jeu-expo-maquette)_ **VISITE COMMENTÉE DE L’EXPO** **« TRANSFORMER À GRANDE ÉCHELLE »** **Samedi 22 janvier, 15h-16h** Profitez d’une visite commentée gratuite de l’expo du moment dispensée par l’équipe du Pavillon. En ce moment, l’exposition présente deux exemples d’immeubles qui ont été réhabilités et transformés plutôt que détruits : le Grand Parc à Bordeaux et Kleiburg à Amsterdam. Partez à la découverte de ces deux bâtiments au travers des maquettes, vidéos, regards d’habitants, et plans colorés. _À partir de 14 ans. Gratuit. Inscription sur Hello Asso > [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/sam-22-01-la-visite-du-mois-transformer-a-grande-echelle](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/sam-22-01-la-visite-du-mois-transformer-a-grande-echelle)_ **INFOS PRATIQUES** Le Pavillon 10 quai François Mitterrand, 14000 Caen Ouvert à tous, du mercredi au dimanche, 13h-19h Tarifs ateliers : 5€ / 3€ (adhérent 2021 au Pavillon) Renseignements : [inscription@lepavillon-caen.com](mailto:inscription@lepavillon-caen.com) ou 02.31.83.79.29

Le Pavillon propose des ateliers jeune public tous les mercredis : ateliers maquette, dessin, collage, balade urbaine…

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen Caen Port Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T15:30:00;2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T15:30:00;2022-01-19T14:00:00 2022-01-19T15:30:00;2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:00:00;2022-01-26T14:00:00 2022-01-26T15:30:00