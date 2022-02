Ateliers jeune public du Pavillon, mars 2022 Le Pavillon, 9 mars 2022, Caen.

**Mercredi 9 mars, 14h-15h30** **Atelier Jeune Public | Quésaco : urbaniste, architecte, paysagiste ?** Découverte d’un métier et dessins pour s’essayer ! Viens découvrir les métiers d’architecte, urbaniste et paysagiste. Qui fait quoi et comment. Et si on essayait ? Atelier d’initiation au dessin en plan dans une ville imaginaire & visite de l’exposition du moment : AJAP 2020 (Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes). _À partir de 8 ans. Tarifs : 3€ (adhérent) / 5€_ _Inscription sur Hello Asso >> [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-09-03-quesaco](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-09-03-quesaco)_ **Mercredi 16 mars, 14h-15h30** **Visite ludique | Qui est qui ?** Mène l’enquête au cœur de l’expo grâce à un livret-jeu ! Une visite ludique pour découvrir les jeunes architectes et paysagistes en s’amusant. _À partir de 8 ans. Tarifs : 3€ adhérent / 5€ non adhérent_ _Inscription sur Hello Asso >> [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-16-03-qui-est-qui](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-16-03-qui-est-qui)_ **Mercredi 23 mars, 14h-15h30** **Atelier Jeune Public | Quésaco : urbaniste, architecte, paysagiste ? Découverte d’un métier et dessins pour s’essayer !** Viens découvrir les métiers d’architecte, urbaniste et paysagiste. Qui fait quoi et comment. Et si on essayait ? Atelier d’initiation au dessin en plan dans une ville imaginaire & visite de l’exposition du moment : AJAP 2020 (Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes). _À partir de 8 ans. Tarifs : 3€ (adhérent) / 5€_ _Inscription sur Hello Asso >> [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-23-03-quesaco](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-23-03-quesaco)_ **Mercredi 30 mars, 14h-15h30** **Visite ludique | Qui est qui ?** Mène l’enquête au cœur de l’expo grâce à un livret-jeu ! Une visite ludique pour découvrir les jeunes architectes et paysagistes en s’amusant. _À partir de 8 ans. Tarifs : 3€ adhérent / 5€ non adhérent_ _Inscription sur Hello Asso >> [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-30-03-qui-est-qui](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/evenements/mer-30-03-qui-est-qui)_ **INFOS PRATIQUES** Le Pavillon 10 quai François Mitterrand, 14000 Caen Tarifs : 5€ / 3€ (adhérent 2022 au Pavillon), sauf mini-stage : 20€ (adhérent) / 25€ Renseignements : [inscription@lepavillon-caen.com](mailto:inscription@lepavillon-caen.com) ou 02.31.83.79.29 —— **Vous souhaitez adhérer au Pavillon, c’est par ici >>** [https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/adhesions/soutenez-le-pavillon-en-adherant-a-l-association-pour-2022](https://www.helloasso.com/associations/le-pavillon/adhesions/soutenez-le-pavillon-en-adherant-a-l-association-pour-2022)

Le Pavillon propose des ateliers jeune public tous les mercredis et pendant les vacances d’hiver : ateliers maquette, dessin, collage, balade urbaine…

Le Pavillon 10 quai François Mitterrand Caen Caen Port Calvados



