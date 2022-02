ATELIERS JEUNE PUBLIC « Destination Moyen Âge » [TOULOUSE] Archives départementales de la Haute-Garonne, 5 mai 2022, Toulouse.

ATELIERS JEUNE PUBLIC « Destination Moyen Âge » [TOULOUSE]

Archives départementales de la Haute-Garonne, le jeudi 5 mai à 14:00

Oyez Damoiselles et Damoiseaux ! L’équipe des Archives de la Haute-Garonne attend les enfants pour un voyage dans le temps pas comme les autres ! Destination le Moyen Age ! Les enfants pourront participer successivement à 3 ateliers ludiques accompagnés par des spécialistes de la reconstitution historique : * Atelier « Vivre la guerre » : Présentation du harnois et de la Guerre de Cent Ans par un personnage haut en couleurs, le capitaine (armes et armures, métier du haubergier, vie seigneuriale et grandes batailles) ; jeu de rôle autour du recrutement des différents types de mercenaires. * Atelier « La calligraphie » : Onciale, caroline, gothique, découvrez les différentes écritures médiévales puis initiez vous à cet art. * Atelier « La taille de pierre » : Démonstration et présentation du métier (cordes à 13 noeuds, la canne du maitre d’oeuvre, etc.) Initiation (sur du calcaire tendre) pour toutes et tous ! Animation : Compagnie « Le Petit Meschin ». **Ouverture des réservations :** Lundi 28 mars 2022. **// INFOS PRATIQUES \\** ————————— **Quand ?** Jeudi 5 mai, 14h-17h. **Pour qui ?** Enfants à partir de 8 ans. **Où ?** Archives départementales de la Haute-Garonne, 11 boulevard Griffoul-Dorval – 31400 TOULOUSE. **Comment réserver ?** [https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/](https://formulaires.services.haute-garonne.fr/archives-departementales/inscription-activites-culturelles/) **Comment venir ?** Parking gratuit au 14, boulevard Griffoul-Dorval. Lignes d’autobus : 27 (arrêt Archives départementales) ou 10 (arrêt Trois Fours). Station Vélôtoulouse : station 98, 80 allées des Demoiselles. Métro : station François Verdier (20mn à pied). **Gratuit. Réservation obligatoire.** **Pour plus d’informations :** 05 34 32 50 00 – Courriel : [archives.action.culturelle@cd31.fr](mailto:archives.action.culturelle@cd31.fr) ### **Les activités culturelles des Archives départementales de la Haute-Garonne se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires en vigueur :** – Port du masque obligatoire dès 6 ans. – Distanciation physique lors des déplacements. – Gel hydro alcoolique mis à disposition. – Présentation du pass sanitaire à l’entrée pour toutes personnes de 12 à 15 ans et du pass vaccinal à partir de 16 ans.

