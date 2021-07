Ateliers jeune public de juillet Le Plan, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Ris-Orangis.

Ateliers jeune public de juillet

du jeudi 8 juillet au jeudi 22 juillet à Le Plan

**Ateliers / Stages de pratiques à destination des jeunes** Ces temps forts ont pour vocation de sensibiliser les publics au plaisir de la musique, de susciter la curiosité autour de la richesse des musiques actuelles et de proposer des outils d’expression par l’éveil à la création et la pratique musicale collective ! **Plan d’été culturel 2021 :** Fortes de l’expérience de 2020, les Directions de Grand Paris Sud unissent leurs énergies pour proposer ou organiser des projets au bénéfice des jeunes pendant les deux mois d’été en proposant une offre culturelle estivale gratuite et de qualité ! Le Plan vous propose un programme sur le mois de juillet afin de pratiquer, découvrir, s’instruire, être surpris, être acteur, retrouver le plaisir d’être ensemble.

Gratuit sur inscription obligatoire !

Du 8 au 23 juillet, Le Plan propose au plus jeunes des ateliers, MAO et beatmankig, écriture chanson et hip hop !

Le Plan 1 avenue Louis Aragon 91130 Ris-Orangis Ris-Orangis Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T17:00:00;2021-07-09T14:00:00 2021-07-09T17:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T13:00:00;2021-07-13T14:00:00 2021-07-13T17:00:00;2021-07-20T14:00:00 2021-07-20T17:00:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T17:00:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T17:00:00