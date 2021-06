Wattwiller Wattwiller Haut-Rhin, Wattwiller Ateliers jeune public autour de l’archéologie de la Grande Guerre Wattwiller Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wattwiller

Ateliers jeune public autour de l’archéologie de la Grande Guerre Wattwiller, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Wattwiller. Ateliers jeune public autour de l’archéologie de la Grande Guerre 2021-07-09 10:00:00 – 2021-08-27

Wattwiller Haut-Rhin EUR Cette année, l’Historial franco-allemand accueille un nouvel outil pédagogique à destination de notre jeune public. Le temps d’un atelier, les enfants s’improviseront archéologues au cœur de deux évocations de tranchées. Armés de leurs outils, ils pourront découvrir l’histoire de ce haut-lieu de la Grande Guerre à travers divers vestiges historiques originaux qu’ils mettront eux-mêmes à jour. Le temps d’un atelier, les enfants s’improviseront archéologues au coeur de deux

évocations de tranchées. Le temps d’un atelier, les enfants s’improviseront archéologues au coeur de deux

évocations de tranchées. Cette année, l’Historial franco-allemand accueille un nouvel outil pédagogique à destination de notre jeune public. Le temps d’un atelier, les enfants s’improviseront archéologues au cœur de deux évocations de tranchées. Armés de leurs outils, ils pourront découvrir l’histoire de ce haut-lieu de la Grande Guerre à travers divers vestiges historiques originaux qu’ils mettront eux-mêmes à jour. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Wattwiller Autres Lieu Wattwiller Adresse Ville Wattwiller lieuville 47.85825#7.14886