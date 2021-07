Wattwiller Historial franco-allemand et monument national du Hartmannswillerkopf Haut-Rhin, Wattwiller Ateliers jeune public autour de l’archéologie de la Grande Guerre Historial franco-allemand et monument national du Hartmannswillerkopf Wattwiller Catégories d’évènement: Haut-Rhin

### Les deux jours, les enfants de 8 à 14 ans pourront s’initier à l’archéologie de la Grande Guerre sur les deux fosses mises en place à proximité de l’Historial le temps d’un atelier. Cette année, l’Historial franco-allemand accueille en effet un nouvel outil pédagogique à destination de notre jeune public. À cette occasion, les enfants s’improviseront archéologues au cœur de deux évocations de tranchées. Armés de leurs outils, ils pourront découvrir l’histoire de ce haut-lieu de la Grande Guerre à travers divers vestiges historiques originaux qu’ils mettront eux-mêmes à jour. Pour _**Alexandre Dumez**_, enseignant relais détaché auprès du Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf, « cet atelier composé d’une tranchée française et d’une autre allemande offrira la possibilité aux enfants d’incarner un archéologue le temps d’un moment. Situées sous l’Historial franco-allemand, ces tranchées évoquent fidèlement celles observables sur le site. Les enfants sont ainsi immergés dans un atelier fouilles archéologiques sur un site de la Première Guerre mondiale. » Après avoir mis à jour leur objet en employant les techniques de fouilles scientifiques, les archéologues en herbe seront amenés à le décrire, le replacer dans son contexte géographique et historique puis le documenter, à l’aide de la visite de l’Historial. **Informations pratiques** * Ateliers jeune public autour de l’archéologie les 18 et 19 septembre à l’Historial à 14h30. * Durée 1h30 environ – Accès libre, réservation obligatoire car places limitées. * Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf – Lieu-dit Vieil Armand – 68 700 WATTWILLER * Renseignements et réservations : 09 71 00 88 77 – [[accueil@memorial-hwk.eu](mailto:accueil@memorial-hwk.eu)](mailto:accueil@memorial-hwk.eu)

